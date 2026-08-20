Londra'da satın aldıkları 1950'lerden kalma müstakil evi restore etmeye başlayan Joe Brown ve ortağı, tadilat esnasında beklenmedik bir yapıyla karşılaştı. Oturma odasındaki eski halının altında fark edilen ahşap doku, geniş çaplı bir keşfin ilk adımı oldu.

Diğer odalardaki halıların da kaldırılmasıyla, yaklaşık 70 yıldır örtülü duran orijinal ahşap parke döşemenin evin tüm alt katı boyunca hiç bozulmadan korunduğu saptandı.

MODERN KAPLAMA YERİNE RESTORE EDİLECEK

Evin orijinal mimari dokusunu koruma kararı alan ev sahipleri, tarihi parkeleri söküp yerine modern malzeme döşemekten vazgeçti. Onlarca yıllık geçmişe sahip zemin kaplaması, uzman incelemesinin ardından restorasyon sürecine alınacak.

Zeminin restorasyon sürecinin yüksek maliyet ve iş gücü gerektirdiğini belirten çift, orijinal detayları muhafaza etmenin ev için en doğru karar olduğunu ifade etti.