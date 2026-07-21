Ukrayna ordusunun 1950'lerden kalma uçaksavar topuyla Rusya'ya ait füzeleri vurması, askeri analistlerin dikkatini çekti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 121. Bağımsız Bölgesel Savunma Tugayı bünyesindeki "Chaklun" ve "Hunter" adlı mürettebatlar, İsveç yapımı 40 mm Bofors L70 uçaksavar toplarını kullanarak Rus ordusuna ait 500 kilometre menzilli S8000 "Banderol" ve Kh-59 füzelerini başarıyla düşürdü.

Tugayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu önlemelerin Odessa yakınlarında ve güneydeki başka bir şehir bölgesinde art arda gerçekleştiği belirtildi. Askeri yayın organı Defense Express'in analizine göre, ilk tasarımı 1940'ların sonuna dayanan ve 1950'lerden bu yana kullanılan bu sistemlerin modernize edilmemiş versiyonlarıyla füze vurulması, silahın hala ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

LİTVANYA VE HOLLANDA GÖNDERMİŞTİ

Ukrayna envanterindeki Bofors L70'lerin, yeni nişangahlar dışında kayda değer bir teknolojik geliştirmeden geçmediği ve hava hedeflerine büyük oranda manuel nişan almayla kilitlenildiği kaydedildi. Tarihi başarısıyla öne çıkan bu uçaksavar sistemlerinin, Ukrayna'ya 2023 yılında açıklanan askeri yardım paketleri kapsamında Litvanya ve Hollanda tarafından tedarik edildiği biliniyor.