Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, orta ve büyük ölçekli şirketlerin peş peşe ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaya devam ediyor.



1954 yılından bu yana Denizli merkezli üretim gerçekleştiren ve Türkiye'nin tamamına satış yapan tekstil devi Çiçekçi Tekstil, ucuz kredi ve finansmana erişmekte güçlük yaşamasının ardından konkordato başvurusunda bulundu.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 500 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ



Fason üretim yapan ve yıllardır birçok büyük marka için üretim gerçekleştiren firma, yüzlerce çalışanı ve uzun süredir devam eden iş hacmiyle bölgenin en güçlü üreticilerinden biri olarak biliniyordu.



Firmanın toplam borcunun 1 milyar 500 milyon TL’yi aştığı öğrenilirken, borcun yaklaşık 300 milyon TL’sini bankalara olan kredi borçları oluşturmakta.

Konkordato başvurusunun, yalnızca Çiçekçi Tekstil’i değil, aynı zamanda ona bağlı çalışan alt firmaları ve fason üretim yapan birçok atölyeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Konkordato süreciyle ilgili şu ana kadar şirket yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.