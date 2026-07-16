İngiltere'nin en eski aile işletmesi İtalyan restoran zincirlerinden biri olan Spaghetti House, mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerine son verme kararı aldı. Bu yıl içinde şubelerinin büyük kısmını kapatan markayı kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı ve şirket için tasfiye süreci resmen başlatıldı.

ALICI ARAYIŞI NEDEN SONUÇSUZ KALDI?

Spaghetti House'un işletmecisi Lavval Restaurants Ltd, geçtiğimiz mayıs ayında kayyuma devredilmişti. Bu süreçte markayı kurtarmak adına yatırımcılarla görüşmeler yapıldı. Şirket için iki resmi teklif sunulmuş olsa da marka lisans anlaşmasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle satış gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından şirket resmen iflas başvurusunda bulundu.

ŞUBELER KAPATILDI VE DİĞER MARKALARA DEVREDİLDİ

1955 yılında Londra'da kurulan ve yıllarca Marble Arch, Carnaby Street, Oxford Street, Kensington High Street ve Cranbourn Street gibi merkezi noktalarda hizmet veren zincirin neredeyse tüm şubeleri kapandı. Kapanan bazı mülklerin satış detayları ise şu şekildedir:

Argyll Street Şubesi: Yaklaşık 575 bin sterlin bedelle sandviç zinciri Jersey Mike's'a devredildi.

Kensington High Street Şubesi: Yaklaşık 105 bin sterlin karşılığında Sang Saka firması tarafından satın alındı.

SADECE MARBLE ARCH ŞUBESİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Zincirin genel tasfiye sürecine karşın, Marble Arch şubesi varlığını sürdürmeye devam edecek. White Gardenia Ltd tarafından devralınan bu şube, 6 Temmuz itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

Yeni yönetim, restoranın "Spaghetti House Marble Arch" ismiyle hizmet vermeyi sürdüreceğini ve 70 yıllık marka geleneğini modern bir konseptle yaşatacağını duyurdu.

MÜŞTERİLERE TEŞEKKÜR MESAJIYLA VEDA

Restoran zinciri, kapanış kararı doğrultusunda yayımladığı veda mesajında yıllar boyunca kendilerini destekleyen müşterilerine, iş ortaklarına ve personeline teşekkür etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemizin sizinkine teşekkürleriyle... Grazie."

Mevcut durumda yalnızca Marble Arch şubesi aktif olarak rezervasyon kabul etmeye ve markanın tek aktif noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor.