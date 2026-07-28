Tunceli'de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



VALİDEN TEHDİT



Tutuklu eski Vali Tuncay Sonel’in örtbas operasyonlarında görev yaptığı tespit edilen şüphelilerin adli süreçte usulsüzlük yaptığı ve delillere müdahale ettiği yönünde bulgular elde edildi.





Eski Vali Tuncay Sonel’in bir kadını tehdit ettiği, telefonunu değiştirdiği, aracına takip cihazı yerleştirerek Türkiye’den gönderilmesini sağladığı öne sürülüyor. Her üç şüpheli de bu iddialarla ilgili yürütülen işlemler kapsamında hâkim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.



21 ADRESE BASKIN



Operasyon kapsamında Nevşehir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu illerde 21 adrese baskın yapıldı.



Aralarında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan da dahil olmak üzere, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 baş polis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polisin yer aldığı 19 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.



700 BİN LİRA KİRA GELİRİ VARMIŞ!



Vali Tuncay Sonel’in önceki gün tutuklanan eşi Handan Sonel ifadesinde mal varlığını şöyle açıkladı:



- Kendi adına Ankara’da 3 milyon liralık hobi bahçesi

- Antalya Gazipaşa’da bir arsa

- Tuncay Sonel adına Ankara’da ev.

- Adana’da 5 katlı iş merkezi. Buradan aylık 700 bin lira kira geliri.

- Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul’da 1+1 daire

- 2 adet BMW marka otomobil.

- 13.4 milyon liralık ziynet eşyası.



