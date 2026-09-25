Colorado’nun yüksek rakımlı dağlarında yaşayan bir çift, altyapıdan tamamen bağımsız bir ev inşa etti. Yaklaşık 65 metrekarelik sıra dışı yapı, 3 bin 400 metrenin üzerindeki rakımı ve zorlu kış şartlarıyla dikkat çekiyor.

Zach Schechter ve Elise Schiffman, 12 hektarlık arazilerini satın aldıklarında bölgede herhangi bir altyapı bulunmadığı gibi eve ulaşan bir yol da yoktu. Çift, 2020 yılında başladıkları inşaatta 700'den fazla eski araba lastiği ve çevreden temin edilen malzemeleri kullandı.

Ev, geri dönüştürülmüş malzemelerle kendi enerjisini ve suyunu üretebilen Earthship konseptinden esinlenilerek tasarlandı. Yapının bir bölümü toprağın içine gömülürken çevresinin de toprakla kaplanması, doğal bir yalıtım sağlıyor.

KIŞIN KAR ALTINDA KALIYOR

Bölgede yıllık kar yağışı 2,4 ila 3,7 metreyi buluyor. Ev zaman zaman neredeyse tamamen kar altında kalırken, kar tabakası da yapının yalıtımına katkı sağlıyor.

Güneye bakan geniş sera ve odun sobası sayesinde, dışarıda şiddetli don yaşansa bile evin içindeki sıcaklık yaklaşık 27 dereceye kadar çıkabiliyor.

SUYU KAR VE YAĞMURDAN

Evin elektriği altı güneş paneli ve bataryalarla karşılanıyor. Uzun süreli kar fırtınalarında ise küçük bir jeneratör devreye giriyor. Yağmur ve eriyen kar suları, toplam yaklaşık 9 bin litre kapasiteli iki yeraltı deposunda biriktiriliyor.

Evin içindeki sistemler de kendi kendine yeterlilik üzerine kurulu. Duş, lavabo ve çamaşır makinesinden çıkan atık sular doğal filtrelerden geçirilerek yeniden bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Duvarlardan biri ise binlerce cam şişenin kullanılmasıyla oluşturuldu.