Pará eyaletindeki Serra Pelada'ya binlerce kişinin zengin olma hayaliyle akın ettiği dönemde madenciliğe başlayan Osório, altına ulaşmayı başaran şanslı isimlerden biriydi. Kazandığı parayla hayatını değiştiren madenci, servetinin önemli bölümünü ilerleyen yıllarda kaybetti.

700 KİLO ALTIN ÇIKARDI

Serra Pelada'da altına hücumun yaşandığı yıllarda bölgede on binlerce kişi çalışıyordu. Madenciler, çoğu zaman ağır makineler olmadan toprağı kazıyor ve onlarca kilogram ağırlığındaki çuvalları dik yamaçlara kurulan ahşap merdivenlerden taşıyordu.

Osório da bu zorlu koşullarda yıllarca altın aradı. Kendi anlatımına göre Serra Pelada'daki madencilik faaliyetleri boyunca çıkardığı altının toplamı yaklaşık 700 kilograma ulaştı.

Büyük miktardaki altın Osório'ya önemli bir servet kazandırdı. Parasının bir bölümünü bankaya yatıran madenci, kazancıyla iki uçak satın aldı. Servetinin başka bir bölümünü ise madencilik faaliyetlerini sürdürmek için ekipman ve çeşitli yatırımlara yatırdı.

Ancak işler zaman içerisinde tersine döndü. Parasının bir kısmını tuttuğu bankanın batmasıyla önemli miktarda para kaybeden Osório'nun diğer yatırımları da beklediği gibi gitmedi. Yıllarca topraktan çıkardığı altınlarla oluşturduğu servetin büyük bölümü zaman içinde eridi.

EFSANE MADENCİNİN SON HALİ GÜNDEM OLDU

28 Aralık 1952 doğumlu olan Chico Osório bugün 73 yaşında. Bir dönem yaklaşık 700 kilo altın çıkararak büyük bir servetin sahibi olan eski madenci, hâlâ Serra Pelada'nın bulunduğu Curionópolis'te yaşamını sürdürüyor.

Ancak Osório'nun bugünkü hayatı, servet sahibi olduğu yıllardan oldukça farklı. 73 yaşındaki eski madenci, derme çatma ahşap bir kulübede oldukça kısıtlı imkanlarla yaşıyor. Bir zamanlar sahip olduğu büyük servetten ise geriye çok az şey kaldı.

Osório'nun elinde bugün bölgede bulunan bir kuyu ile eski madencilik ekipmanları kaldı. Yıllar önce yüzlerce kilogram altın çıkaran madenci, tüm yaşadıklarına rağmen Serra Pelada'dan kopmadı. Osório, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yeniden başlamasını ve Serra Pelada'nın eski günlerine dönmesini umut ediyor.