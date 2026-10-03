Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Wonsan liman kentinden fırlatılan füzenin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki denize doğru ilerlediği ve 700 kilometreden fazla mesafe katettiği bildirildi.

Denemenin ardından Seul yönetimi alarm seviyesini yükseltirken, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi durumu değerlendirmek üzere acil toplandı. Seul hükümeti, yeni fırlatma ihtimallerine karşı teyakkuzda olacağını, ABD ve Japonya ile anlık istihbarat paylaşımı sürdürüleceğini duyurdu.

ABD TEHDİT OLMADIĞINI AÇIKLADI

Fırlatmanın ardından acil durum uyarısı yayımlayan Japonya makamları da fırlatılan unsurun bir balistik füze olduğundan şüphelenildiğini kaydetti. ABD Pasifik Komutanlığı ise müttefikleriyle yakın istişare içinde olduğunu, mevcut verilerin ABD ve müttefikleri için doğrudan ya da acil bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

TEMİZLENMİŞ BÖLGEDE MAYIN PATLAMIŞTI

Krizin temelinde, iki ülke sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Birleşmiş Milletler Komutanlığı koordinesinde devriye güzergahı açılırken yaşanan patlama bulunuyor. Üç Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından Seul, olayın Kuzey Kore'ye ait mayınlardan kaynaklandığını öne sürerek Pyongyang'dan resmi özür talep etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ise suçlamaları "saçma" olarak nitelendirip reddederek, Seul yönetiminin gerilimi kendi tırmandırdığını iddia etmişti.