İzin belgesi zorunluluğuna rağmen Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin günlük kiralık konutun faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kayıt dışı kiralamalar hem güvenlik endişelerini artırıyor hem de site sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, saatlik kiralık dairelerin fiyatları 700 liradan başlarken günlük kiralamalarda ücret 4 bin liraya kadar çıkıyor.

SİTE SAKİNLERİ BİLE TEHDİT EDİLİYOR

Kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirildiği öne sürülen kiralamalar, özellikle kalabalık sitelerde güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Kiralamalardan rahatsızlık duyan ve duruma tepki gösteren bazı site sakinlerinin tehdit edildiği de iddialar arasında bulunuyor.

GİZLİ KAMERA ENDİŞESİ

Kısa süreli kiralanan konutlarda ortaya çıkan gizli kamera vakaları, özel hayatın gizliliğine ilişkin kaygıları artırıyor.

Dairelerde konaklayan kişilerin habersiz şekilde izlenme ihtimali de güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Kayıt dışı kiralamalar vergi kaybına yol açarken, yasal işletmeler açısından haksız rekabet oluşturuyor.

Denetimsiz faaliyetler, aynı zamanda apartman ve site sakinlerinin huzurunu ve güvenliğini tehdit ediyor.