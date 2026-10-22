İngiltere'de hükümetin, köyün hemen yanı başındaki terk edilmiş eski askeri hava üssünü (RAF) 1200 sığınmacı erkeğin kalacağı dev bir merkeze dönüştürme isteği, bölge sakinlerinin ve yerel yönetimlerin sert tepkisine yol açtı.

Yerel halk, köy nüfusunu ikiye katlayacak bu teklifi "yanlış yerde yanlış plan" olarak niteleyerek eylemlere başladı.

KÖY SAKİNLERİ HER ANLAMDA KARŞI ÇIKIYOR

Köy sakinleri, belediye başkanları ve yerel acil servis yetkilileri planın "uygulananamaz" olduğunu vurguluyor. Eski askeri üssün altyapısının yetersiz olduğu, kanalizasyon, elektrik ve sağlık hizmetlerinin 1200 kişiyi kaldıramayacağı ve bu durumun hem köylüler hem de sığınmacılar için güvenlik riski doğuracağı belirtiliyor.

Ayrıca yapılan hesaplamalara göre, üssün yenilenmesi vergi mükelleflerine 270 milyon sterline mal olabileceği için tesisin kişibaşı konaklama maliyeti lüks otelleri dahi geride bırakıyor.

HÜKÜMETİN DİYALOGTAN KAÇTIĞI BELİRTİLİYOR

Bölgedeki eylem grupları, daha önce televizyon ekranlarında halkın endişelerini dinleme sözü veren siyasetçilerin ve İşçi Partisi hükümetinin diyalogdan kaçındığını savunuyor. Köyün tam ortasında ve çocuk parklarının hemen yanında kurulmak istenen kamp, daha önce de "İngiltere'nin Guantanamo'su" olarak adlandırılmış ve gelen yoğun tepkiler üzerine ertelenmişti.

İçişleri Bakanlığı ise otel harcamalarını kesip devlete tasarruf sağlamak amacıyla eski askeri tesisleri kullanmakta kararlı olduğunu söylese de, köylüler karardan vazgeçilene kadar mücadele edeceklerini duyurdu.