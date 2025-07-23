Anayasa Mahkemesinin terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemeyi düzenleyen TCK’nın 220 maddesinin 6. fıkrasını iptal etmesi üzerine bu suçtan yargılanıp mahkum olan yaklaşık 4 bin 500 kişinin dosyası bulunduğu ortaya çıktı. Bu kişiler FETÖ’cü yargı mensuplarının ahtapot gibi örgütlendikleri 2006-2016 yılları arasında konulan ek maddeyle terör örgütü üyesi kabul edilerek 10 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

AYM’nin iptal kararı 9 Ocak 2025’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı ay sonra yürürlüğe girdi. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Şanlıurfa, Bingöl, Tunceli, Malatya, Erzurum başta olmak üzere Türkiye genelinde bu suçtan yargılanan 4.500 dosya bulunduğu ve AYM kararının yürürlüğe girmesiyle şu ana kadar örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 700 PKK hükümlüsünün infazının durdurulduğu belirlendi.

BERAAT EDEBİLİRLER

Ağır Ceza Mahkemeleri infaz hakimliklerine yazı yazarak hükümlüler hakkındaki mahkumiyet kararlarını geri aldı. Mahkemeler de tutuklama kararı bulunan 700 kişi hakkındaki infazın durdurulmasıyla birlikte re’sen ele aldığı bu dosyalarla ilgili ek kararla yargılamanın yenilenmesi kararı aldı. Dosyaları yeni bir esas numarasına kaydedip hazırladıkları tensip zaptıyla birlikte tümüne duruşma günü verdi ve duruşmalar da Aralık ve Ocak aylarına ertelendi. Haklarındaki tutuklama kararları geri alınan PKK hükümlüleri bu tarihlerde yargılanıp AYM’nin suç olmaktan çıkardığı maddeden dolayı ayrı ayrı beraat edecek.

EK KARARLA DÜZELTTİLER

Bazı Ağır Ceza Mahkemelerinin AYM’nin iptal kararı verdiği 220. maddenin 6. fıkrasının yanı sıra hükümlülerin mahkûm olduğu ve AYM’nin dokunmadığı 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar vermek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz patlayıcı madde imal etmek suçlarından da infaz durdurma kararı verdikleri, ancak daha sonra ek kararla bunu geri alıp düzelttikleri öğrenildi.

Ağır Ceza Mahkemeleri toplu infaz durdurma kararı verdikleri PKK hükümlüleriyle ilgili; hükümlülerin hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde yasal zorunluluk doğduğu anlaşılmakla haklarında yeniden yargılama yapılmasına ve ileride telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkmaması için infazın durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

NELER YAPMIŞLARDI?

- Canlı kalkan eylemi adı altında toplu olarak Mehmetçiğin operasyon bölgelerine yürümek

- Kandil’deki elebaşıların çağrısıyla karakol önlerinde oturma eylemleri yapmak, Öcalan’a tecritin sona erdirilmesi için sokak protestoları gerçekleştirmek

- Öcalan’ın yakalandığı tarihte ve Apo’nun doğum günlerinde zorla kepenk kapattırmak,

- “Halk İnisiyatifi” adı altında sivil itaatsizlik eylemleriyle güvenlik güçleriyle çatışmak, kamu malına zarar vermek

- Çukur ve hendek olaylarına destek verip güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurmak

- 53 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim 2014’teki Kobani olaylarına katılmak

- Belediyelere kayyum atamalarını protesto etmek, tutuklamalarla polisle çatışmak.

Yargılamanın yenilenmesiyle beraat etseler de tazminat talep edemeyecekler

SÖZCÜ’yü arayıp ‘Ben de geri dönebilir miyim’ dediler

AYM kararıyla haklarında tahliye ya da beraat umudu doğan yurt dışındaki bazı hükümlüler ve avukatları, muhabirimize ulaşarak bilgi almak istedi.

Konuyla ilgili haberin gazetemizde yayımlanmasından sonra bu suçtan mahkûm olan ve yurtdışında olduklarını ifade eden firardaki bazı hükümlüler ile avukatları da muhabirimiz Özgür Cebe’ye ulaşarak kendilerinin de aynı suçtan mahkum olduklarını ve geri dönüp dönemeyeceklerine dair bilgi aldı. İnfazı durdurulan 700 PKK’lıyla ilgili görüş bildiren ve halen yüksek yargıda kürsüde görev yapan bir ceza hukukçusu ise AYM’nin iptal ettiği maddeden mahkum olanların yargılamanın yenilenmesiyle beraat etmesi halinde tutuklulukta geçirdikleri sürelere ilişkin kamu hazinesi aleyhine tazminat davası açamayacaklarını belirtti.