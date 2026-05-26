Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi bir kabristanda yapılan kazı çalışması, usulsüz olduğu iddiası üzerine güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

MEZARLAR AÇILDI, MEZAR TAŞLARI SÖKÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarihi mezarlık alanında yetkili izinler olmadan kazı yapıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri ve ilgili kurum görevlileri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bazı mezarların açıldığı, mezar taşlarının ise yerlerinden söküldüğü tespit edildi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Müdahalenin ardından açılan mezarlar yeniden kapatılırken, mezar taşları da eski yerlerine yerleştirildi. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlarla kazıyı gerçekleştiren kişiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak alanı kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KABİRLER ZARAR GÖRDÜ

Bölgede bulunan emekli öğretmen Abdurrahman Zeynel ise kabristanda yaklaşık 700 yıllık mezarların bulunduğunu belirterek, bazı tarihi kişiliklere ait kabirlerin zarar gördüğünü öne sürdü. Zeynel, yapılan müdahalenin hem dini hem de kültürel açıdan uygun olmadığını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldığını duyurdu.

‘İZİNLER ALINMIŞ, PROJE ONAYLANMIŞTIR’

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda yol güzergahı üzerinde bulunan Çifte Kardeşler mezarının mevcut yerinden taşınmasına yönelik süreçte, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17 Ocak 2025 tarihli ve 6956 sayılı kararı doğrultusunda gerekli izinler alınmış ve proje onaylanmıştır. Koruma Kurulu kararı kapsamında işlemlerin, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde ve ilgili görevlilerin nezaretinde gerçekleştirilmesi planlanmış, bu doğrultuda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, imam ve KUDEB görevlileri için gerekli organizasyon yapılmıştır”.

‘BELEDİYENİN İZNİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Açıklamanın devamında ise "Yapılan incelemelerde, belirlenen usul ve saat dışında, ilgili görevliler hazır bulunmadan kazı çalışmalarına başlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu işlemin belediyemizin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, ekiplerimizin müdahalesiyle çalışmalar derhal durdurulmuştur. Yaşanan bu yanlış uygulama nedeniyle kamuoyunun hassasiyetini paylaşıyor, gerekli idari incelemenin başlatıldığını bildiriyoruz. Çifte Kardeşler Mezarı korunacak olup, bundan sonraki süreç ilgili kurul kararları ve denetimler çerçevesinde titizlikle yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.