Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel deniz taşımacılığını beklenmedik biçimde dönüştürüyor. Japonya'dan Dubai'ye sevk edilen binlerce lüks otomobil, varış noktasına ulaşamayarak Kenya'nın Lamu Adası'nda karaya indirildi.

NE OLDU?

Japon yapımı 4.000'den fazla araç, İtalyan Grimaldi Grubu'na ait iki gemi aracılığıyla Kenya'nın Lamu Limanı'na yönlendirildi. Araçların bir kısmı, adanın tarihi bölgesine yakın bir depoda park halinde bekliyor. Hedef liman olan Dubai'deki Cebel Ali, 1 Mart'ta İran hava saldırılarına maruz kalmış ve yük teslimini olanaksız hale getirmişti.

NEDEN LAMU?

Gemilerden ikincisi, 24 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama limanından ayrıldı; ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasından ve Hürmüz Boğazı'nı fiilen bloke etmesinden yalnızca dört gün önceydi. Kritik petrol sevkiyat güzergahının kapanmasıyla birlikte, bölgeye yönelik kargo gemileri açık denizde sürüklenmeye başladı.

Lamu Limanı yöneticisi Abdulaziz Muzee durumu yerel medyaya şöyle aktardı: Körfez'e giden gemilerin hâlâ yolda olduğunu, ancak karadaki koşulların kötüleşmesiyle bu gemilerin fiilen açık denizde mahsur kaldığını belirtti. Muzee, yaşananları "sevinilecek bir durum" olarak nitelendirmekten kaçındı; zira bölge halkının ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Bununla birlikte, ticari açıdan "beklenmedik bir şans eseri" olduğunu da kabul etti.

SIRADA NE VAR?

Kenya Limanlar İdaresi, Lamu'nun artan deniz trafiğine hazırlandığını açıkladı. Önümüzdeki hafta 5.000 araç kapasiteli ek bir geminin daha limana yanaşması bekleniyor. Yetkililer, araçların Orta Doğu'daki durum istikrar kazanana kadar Lamu'da bekletileceğini ifade etti.

2021 yılı civarında faaliyete giren Lamu derin su limanı, Kenya'nın Afrika'nın önde gelen aktarma merkezlerinden biri olma hedefini taşıyor. Körfez krizinin yarattığı bu beklenmedik yönlendirme, limanın uluslararası arenada görünürlüğünü önemli ölçüde artırıyor.