Yüzyıllar önce geliştirilen bu mimari yöntem, günümüzde enerji tasarrufu sağlayan doğal bir çözüm olarak görülüyor. Özellikle aşırı sıcakların arttığı dönemlerde trullo evlerine olan ilgi her geçen yıl artıyor.

KALIN TAŞ DUVARLAR DOĞAL KLİMA GİBİ ÇALIŞIYOR

Trullo evlerinin en dikkat çeken özelliği, tamamen yerel kireç taşlarından inşa edilmiş kalın duvarları. Bazı noktalarda 1,5 ila 3 metreye ulaşan bu duvarlar, gündüz oluşan sıcaklığın içeri girmesini büyük ölçüde engelliyor. Aynı zamanda taşların bünyesinde bulunan nem de iç mekanın daha serin kalmasına katkı sağlıyor.

Konik çatılar ise yükselen sıcak havanın yukarıda toplanmasına yardımcı oluyor. Bu sayede evin yaşam alanlarında doğal hava dolaşımı oluşuyor ve mekanik soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç önemli ölçüde azalıyor.

DIŞARIYA GÖRE 15 DERECEYE KADAR DAHA SERİN OLUYOR

Uzmanlara göre trullo evlerinin iç sıcaklığı, dış ortamdan 7 ila 10 derece daha düşük olabiliyor. Uygun hava koşullarında bu farkın 15 dereceye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu özellik, özellikle yaz aylarında klima kullanılmadan konforlu bir yaşam sunuyor.

Bir dönem eski yapılar olarak görülen trullolar, bugün yeniden değer kazanmaya başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Alberobello kasabasındaki yüzlerce trullo evi, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Birçok yapı restore edilerek yeniden kullanılmaya başlanırken, mimarlar da bu yüzyıllık tasarımın modern binalara uyarlanabilecek yönleri üzerinde çalışıyor.

Araştırmacılar, doğal havalandırma sağlayan bu mimari anlayışın gelecekte daha az enerji tüketen binaların tasarımına ilham verebileceğini belirtiyor. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı günümüzde trullo evleri, geçmişten gelen basit ama etkili bir çözüm olarak yeniden öne çıkıyor.