San Francisco'daki özel güvenlikli Presidio Terrace mahallesinin caddesi, kaldırımları ve ortak alanları belediye tarafından düzenlenen açık artırmada 90 bin dolara satıldı. Bu satışla birlikte bölgedeki malikanelerin önünde yer alan tüm ortak kullanım alanlarının yasal mülkiyeti dışarıdan bir çifte geçti.

SOKAĞIN TAPUSU NEDEN SATIŞA ÇIKARILDI?

Kentin en varlıklı isimlerinin yaşadığı Presidio Terrace mahallesinin site yönetimi, belediyeye ödenmesi gereken yıllık 14 dolarlık emlak vergisini 30 yıl boyunca yatırmadı. Biriken vergi borcu nedeniyle sokağın mülkiyeti belediye kayıtlarında borçlu duruma düştü. Belediye yönetimi, tahsil edilemeyen vergi karşılığında sokağın tapusunu açık artırma listesine ekledi.

90 BİN DOLAR TEKLİFLE MAHALLEYİ SATIN ALDILAR

Belediyenin düzenlediği müzayede ilanını fark eden bir çift, açık artırmaya katılarak sokağın mülkiyeti için teklif verdi. Ağustos 2017'de gündeme gelen satış sürecinde 90 bin dolar ödeyen çift, mülkiyet devrini resmen tamamladı. Yapılan işlemle birlikte çift, malikanelerin önündeki caddenin, kaldırımların ve ortak alanların tek yasal sahibi oldu.

YENİ MÜLK SAHİPLERİ NE TALEP ETTİ?

Özel güvenlikli mahallede yaşayan ev sahipleri, yaşadıkları sokağın yıllar önce satıldığını sonradan öğrendi. Tapuyu devralan çift, mülkiyet haklarına dayanarak cadde üzerine araçlarını park eden mahalle sakinlerinden park yeri kirası talep etmeye başladı. Vergi ihmaliyle başlayan süreç, bölgedeki ortak alanların kullanım hakkını tamamen değiştirdi.