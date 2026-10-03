Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. kısım çalışmalarıyla ilgili, "Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda 3 kısım halinde gidiş geliş ve 6 şeritli olarak projelendirilen Konya Çevre Yolu'ndaki çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmalara değinen Uraloğlu, "Çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

AKSLAR ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ 24 DAKİKA KISALACAK

Uraloğlu, bu kesimin hizmete alınmasıyla elde edilecek kazanımlara dikkati çekerek, "Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun 46,1 kilometrelik 2. kısmıyla ilgili ise "2. kısmın tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız. Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız" bilgisini paylaştı.

3. KISMIN 23 KİLOMETRELİK KESİMİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun 54 kilometrelik 3. kısmının Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacağını da belirtti.

Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasında kalan 23 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.