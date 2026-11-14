Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu giderildi. Microsoft, kesintiyi gidermeye yönelik çalışmaların tamamlandığını ve etkilenen bölge ve müşterilere yeniden hizmet verilmeye başlandığını açıkladı.

Şirketin X üzerindeki Microsoft 365 hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların soruna ilişkin güncel bilgilere Microsoft 365 Yönetim Merkezi’ndeki MO1550821 numaralı kayıt üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

70’TEN FAZLA ÜLKEDE İŞLER AKSADI

Hizmetlere erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri 12 Kasım’da gelmeye başlamıştı.

Saatlerce süren kesinti, 70’ten fazla ülkede kullanıcıları etkiledi; şirketlerin ve kamu kurumlarının çalışmalarında aksamalara neden oldu.

Özellikle Outlook ve Teams’teki sorunlar, kullanıcıların e-postalarına ulaşmasını, takvimlerini yönetmesini ve çevrim içi toplantılar düzenlemesini engelledi.

KRİZİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Microsoft, önceki açıklamalarında birden fazla bölgedeki altyapının bazı bölümlerinde aşırı yük tespit edildiğini ve bunun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceğini bildirmişti.

Şirketin açıklamalarına göre sorun, internet trafiğindeki artıştan kaynaklanmadı. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması, diğer sunucular üzerindeki yükü artırdı.

Microsoft, devre dışı kalan sunucuları yeniden hizmete almak için çalışma başlatmıştı.