Antalya’da çok sayıda çift, evliliklerini unutulmaz bir tarihle taçlandırmak için 06.06.2026 gününü tercih etti. Rakamsal simetrisi nedeniyle yoğun ilgi gören tarihte Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde hareketli saatler yaşandı.

Yoğun talep nedeniyle nikah törenlerinin üç ayrı salonda gerçekleştirildiğini belirten nikah memuru Mustafa Pilavcu, rezervasyonların yılın ilk günlerinden itibaren dolmaya başladığını söyledi. Pilavcu, dış nikahlarla birlikte işlemlerin gece saatlerine kadar süreceğini belirterek, gün içerisinde toplam 71 çiftin evlendirileceğini ifade etti.

Özel tarihlere olan ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Pilavcu, şimdiden 07.07.2027 tarihine yönelik talepler aldıklarını ancak gelecek yılın rezervasyonlarının henüz açılmadığını söyledi. Pilavcu, 2027 yılı için başvuruların 1 Ocak'tan itibaren kabul edileceğini belirtti.

Nikah masasına oturan çiftler de bu özel günü uzun süredir planladıklarını anlattı. Mizam ve Amina Bedel çifti, yaklaşık 6-7 aydır bu tarihi beklediklerini ve yılın hemen başında randevu almayı başardıklarını söyledi.

Aytekin ve Rabia Başçı çifti ise özellikle bu tarihi seçtiklerini belirterek, uzun süredir hayalini kurdukları günün mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

06.06.2026 tarihinde evlenen bir diğer çift olan Melike Evci ve eşi de nişanlılık döneminden bu yana bu tarihi hedeflediklerini ifade ederek, aylar süren bekleyişin ardından istedikleri günde evlenmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Rakamsal uyumu ve kolay hatırlanabilir olması nedeniyle tercih edilen 06.06.2026 tarihi, Antalya’da onlarca çift için hayatlarının en özel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.