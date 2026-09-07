İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İl Emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda 1.345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Son 10 gün içerisinde toplam 71 ilde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

424 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 894 şüpheliden 424’ü tutuklanırken, 93 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.