İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak’ta bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edilen bir binada iş kazası meydana geldi. Binanın dördüncü katında çalışan 71 yaşındaki Nurettin Muganlı, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü.

HASTANEDE CAN VERDİ

İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine adrese kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muganlı'ya ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Hızla hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaat alanında detaylı inceleme başlatırken olayla ilgili tahkikat sürüyor.