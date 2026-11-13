Bölgede nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kuşların yeniden çoğalması hedefleniyor. Koruma ekipleri, doğaya bırakılan hayvanların yeni yaşam alanlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağını takip edecek.

71 YIL SONRA DOĞAL YAŞAM ALANLARINA DÖNDÜLER

Nijer'deki Gadabedji Biyosfer Rezervi'ne bırakılan 8 Kuzey Afrika devekuşunun 5'inin dişi, 3'ünün erkek olduğu açıklandı. Bu kuşlar, bölgede en son 1955 yılında doğal ortamlarında görülmüştü. Türün Nijer genelindeki son yabani bireyi ise 2004 yılında kaybolmuştu.

Kızılımsı boyunları ve bacaklarıyla tanınan Kuzey Afrika devekuşları, 2 metreyi aşan boyları ve saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaşabilen hızlarıyla biliniyor. Ancak kaçak avcılık, yumurtalarının toplanması, kuraklık ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle sayıları yıllar içinde ciddi biçimde azaldı.

YILLAR SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Sahara Conservation öncülüğündeki koruma programı kapsamında, 2007 yılında Kellé'de bir üreme merkezi kuruldu. Daha sonra Mainé-Soroa'da ikinci bir tesis açılarak devekuşlarının kontrollü koşullarda çoğaltılması sağlandı.

Doğaya bırakılan kuşların hayatta kalma oranları, hareketleri ve üreme davranışları uzmanlar tarafından izlenecek. Proje kapsamında çevredeki 9 köyden yaklaşık 260 kişiye de yaban hayatının korunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uzmanların hedefi, bu 8 kuşun zamanla çoğalarak bölgede insan müdahalesi olmadan yaşamını sürdürebilen kalıcı bir popülasyon oluşturması.