Olay, 19 Şubat 2026’da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Van’dan çalışmak için Hatay’a gelen Uğur Çalışkan, kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2’nci katındaki odasından sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle pencereden çıkarak bahçeye indi.

Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Çalışkan’ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

7’NCİ GÜNDE ELBİSELERİ BULUNDU

Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7’nci gününde Serinyol yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan’a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 72 güne rağmen Çalışkan’a ait başka bir ize rastlanmadı.

‘BİPOLAR İDDİALARI ASILSIZ’

72 gündür kayıp olan kardeşinin bulunması için çağrıda bulunan ağabey Tarık Çalışkan, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘bipolar hastası’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kesinlikle Uğur bipolar hastası değildir. Kendisine konulmuş herhangi bir tanı yok. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. 19 Şubat’tan bu yana kardeşim kayıp. Günler, haftalar geçti ama bir sonuç yok. Uğur nerede, Uğur’a ne oldu? Neden bulamıyoruz? Elbiseleri bulundu ama kendisi yok. Lütfen bunu bir insanlık görevi olarak görün; kamuoyu ve basın sorun, sorgulayın” dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ’YE YARDIM ÇAĞRISI

Ailecek perişan durumda olduğunu söyleyen Çalışkan, Bakan Mustafa Çiftçi’ye seslenerek, “Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur’a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede?” diye konuştu.