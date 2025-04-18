İstanbul Şişli'de tartışmalara neden olan 72 katlı inşaatın devam ettirildiği ortaya çıktı.

Now Haber'in aktardığı iddiaya göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın başkanlık döneminde, "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" şeklinde nitelendirip mühürlediği inşaat, kayyum atamasının ardından yeniden başlatıldı.

KAYYUM DÖNEMİNDE HIZ KAZANDI

Söz konusu inşaatta çalışmalar hız kazanırken devam eden iptal davasına rağmen, proje alanında satış ofisi kurulduğu da ortaya çıktı.

'BURADA YAPILAN ŞEY İZİNSİZ'

Şişli Kent Konseyi Başkanı Cem Solmaz da, "Belediye başkanımız burayı mühürledi, durdurdu. Burada incelemeler yaptı ama her seferinde bu durdurmalar, Çevre, Şehircilik Bakanlığı'ndan izinli ya da izinsiz devam ediyor. Şu anki hal izinsiz. Burada yapılan şeyin izni yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamyonların girişi için usulsüz ek kapı açıldığı, çevreye tehlike saçtığı da belirtildi.