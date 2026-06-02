Bir dönemin sevilen oyuncularından Esin Gündoğdu, yıllar içinde verdiği 72 kiloyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarda fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği 72 kilonun ardından yaşadığı büyük değişimle gündem olmaya devam ediyor. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Gündoğdu'nun fit görünümü takipçilerinden tam not aldı. Siyah üst ve bol kesim kot pantolon tercih eden oyuncunun yeni tarzı da beğeni topladı.
Uzun yıllar televizyon ekranlarında yer alan ve başarılı performansıyla tanınan Gündoğdu'nun geçirdiği fiziksel değişim, sosyal medyada sık sık konuşulan konular arasında yer alıyor. Son paylaşılan karelerde oyuncunun kısa saçları ve fit görüntüsü dikkat çekti.
Esin Gündoğdu verdiği kiloların sırrını şu şekilde anlattı:
''İşimde başarısız olmaya başlamıştım. Tek karakter değil de daha fazla karakteri oynamak için zayıflama yolculuğuma başladım. Güzellik kaygısından dolayı başlamadım. İntolerans testi yaptırdım. Amerika'ya gitti test. Geldiğinde diyetisyenlerine başladım. Domatesi, havucu bile yasaklamıştı. Yulaf bana at yemeği gibi geliyordu. Sonra diyet yapamadım. Daha çok yemek yedim. Sağlıklı beslendim ama beş tane yumurta yedim. 140 kiloydum, her geçen gün liste değişiyor. Ekmek yemiyordum. Et yedim, protein tükettim. Akşam 6'dan sonra çiğnenecek hiçbir şey yemiyorum. Çok acıkınca kahveye Hindistan cevizi yağı döküyorum.''
Eski fotoğraflarıyla kıyaslandığında büyük bir değişim yaşadığı görülen oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Gündoğdu'nun azmi ve değişimi karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
