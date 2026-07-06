Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Işın Karaca, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle öne çıkıyor. Fazla kilolarından kurtulan sanatçı, verdiği 72 kilo sonrası yeni görünümüyle dikkat çekti. MİDE AMELİYATI SONRASI 72 KİLO VERDİ Geçirdiği mide ameliyatının ardından yaşam tarzını tamamen değiştiren Işın Karaca, uyguladığı beslenme düzeniyle toplam 72 kilo verdi. Değişimiyle birlikte farklı bir görünüme kavuşan şarkıcı, son haliyle tanınmakta zorlanıyor. ''GÜNDE BİR KERE YEMEK YİYORUM'' Daha önce sürecini anlatan Karaca, beslenme alışkanlıklarına dair şu ifadeleri kullanmıştı: “Günde bir kere yemek yiyorsun, konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum, kesiyor. Acıkınca ayran, kefir ya da su içiyorum.” İTALYA TATİLİNDEN PAYLAŞTI Öte yandan Işın Karaca, İtalya tatilinden paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekti. Ünlü sanatçının belirginleşen zayıflığı, İtalya sokaklarında verdiği pozlara da yansıdı.

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