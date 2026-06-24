ABD, tarihinin en büyük seyahat dalgalarından birine hazırlanıyor. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yılki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatilinde tam 72.2 milyon Amerikalı evinden en az 80 kilometre uzağa seyahat edecek.

Geçen yılki 71.8 milyon seyahatçilik rekorunu da geride bırakan bu devasa sayı, 27 Haziran Cumartesi ile 5 Temmuz Pazar günlerini kapsayan 9 günlük dönemde tüm zamanların en yüksek seyahat rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Akaryakıt 4 yılın zirvesinde ama tatil aşkı dinmiyor

Ulusal akaryakıt fiyat ortalamasının son 4 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesine rağmen, özellikle çocuklu aileler için fahiş uçak biletleri yerine karayolu hala en ekonomik seçenek olarak ağırlığını koruyor.

Araç kiralamayı düşünenler için ise durum biraz maliyetli: İç hat araç kiralama fiyatları geçen yıla göre %10 zamlandı. Rent-a-car şirketlerine göre en yoğun araç teslim alma günü 2 Temmuz Perşembe olacak. En çok talep gören şehirlerin başında ise Orlando, Denver, Boston, Los Angeles ve New York geliyor.

Uçak biletleri cep yakıyor

Hava yolu seyahatlerinde bilet fiyatlarının %5 zamlanması nedeniyle geçen yıla kıyasla sadece %0.2'lik sembolik bir artış bekleniyor. Yaklaşık 5.85 milyon kişi uçmayı tercih ederken, popüler destinasyonlara gidiş-dönüş ABD içi uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 830 dolar civarında seyrediyor.

Bu fahiş fiyatlar nedeniyle asıl patlama kruvaziyer (gemi) ve tren seyahatlerinde yaşanıyor. Geçen yıla göre %5.3'lük bir artışla 4.93 milyon kişinin bu alternatif seyahat modlarını seçmesi bekleniyor. Pandemi sonrası devam eden "kruvaziyer çılgınlığı", her şey dahil sistemlerin bütçe kontrolünü kolaylaştırması nedeniyle gezginlerin ilk tercihi oldu.

2026 yazının en popüler rotaları da belli oldu

AAA rezervasyon verilerine göre Amerikalıların bu yaz en çok tercih ettiği iç ve dış hat rotaları şu şekilde sıralandı:

ABD İçi Popüler Rotalar: Alaska gemi turlarının zirve sezonu olması nedeniyle Seattle (Washington) listenin ilk sırasında yer alıyor. Eğlence merkezlerinin kalbi Orlando (Florida) 2. sırayı alırken, listenin devamını dev havai fişek gösterileriyle ünlü Miami, New York, Chicago, Fort Lauderdale, Anchorage, Fairbanks, Denver ve Boston paylaşıyor.

Uluslararası Popüler Rotalar: Kanadave Avrupa ağırlığı net bir şekilde hissediliyor. Kanada'dan Vancouver liderliği göğüslerken; sırasıyla İtalya'nın tarihi başkenti Roma, İrlanda'nın kalbi Dublin, romantizmin merkezi Paris ve İngiltere'nin başkenti Londra ilk beş dış hat rotasını oluşturuyor. Listenin ikinci yarısında ise Calgary, Reykjavik, Amsterdam, Atina ve Barselona yer alıyor.