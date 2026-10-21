İş insanı Ali Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer’in hamileliğiyle yeniden baba olmanın heyecanını yaşıyor. Üç aylık hamileyken müjdeli haberi Ağaoğlu’na veren Yıldırımer, bu kez de bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için özel bir organizasyon düzenledi.

36 YAŞ KÜÇÜK EŞİNDEN SÜRPRİZ

İş insanı Ali Ağaoğlu’nun 72 yaşında yeniden baba olacağı haberi magazin gündemine yansımıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt’u köşe yazısından aktardıklarına göre; Ağaoğlu’nun 36 yaş küçük eşi Bige Yıldırımer, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar sürpriz olarak saklamak istiyordu.

Ancak Yıldırımer, önceki gün düzenlediği cinsiyet belirleme partisiyle merak edilen sorunun yanıtını açıkladı. Çiftin bebeğinin erkek olacağı öğrenildi.

AİLESİNE BİR ERKEK ÇOCUK DAHA KATILACAK

Daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında çocukları bulunan Ali Ağaoğlu’nun, mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu da var. Yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle Ağaoğlu’nun ailesine bir erkek çocuk daha katılacak.

Ağaoğlu’nun kızı Sena Kırcal ise yeni bebeğin doğumuyla da ailenin tek kızı olmayı sürdürecek.



Haziran ayında Aliağaoğlu'nun sürpriz bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenilmişti. Çift yaz tatilinde böyle görüntülenmişti.