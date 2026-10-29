Uzun yıllar muhasebecilik yapan ve bir üretim şirketinin kurucuları arasında yer alan DD White, çalışma hayatını geride bıraktıktan sonra gelir elde etmek için farklı bir alana yöneldi. White, eşiyle birlikte yetişkinlere yönelik içerikler hazırlamaya başladı.

72 yaşındaki White, bu girişimi emeklilik planının bir parçası olarak değerlendiriyor.

EŞİYLE BERABER İÇERİK ÜRETİYOR

Yaklaşık 40 yıldır evli olan White, İtalyan eşiyle bir diskoda tanıştığını anlattı. Çiftin, çocuklarını büyüttükleri dönemde ara verdikleri yaşam tarzlarına, çocuklarının yetişkin olmasının ardından yeniden döndükleri belirtildi.

White ve eşi, birlikte hazırladıkları içerikleri çeşitli internet platformlarında paylaşmaya başladı. Gelen ilginin ardından White, kendisine ait bir internet sitesi kurdu ve OnlyFans hesabı açtı.

8 TORUNU VAR

White’ın hikâyesinde öne çıkan ayrıntılardan biri de geniş ailesi. Sekiz torun çocuğu bulunan 72 yaşındaki kadın, emeklilik dönemini geleneksel bir anlayışla geçirmek yerine dijital içerik üretimini tercih etti.

White, eşiyle birlikte sürdürdüğü bu faaliyetle yetişkinlere yönelik içerik sektöründe adından söz ettirmeye başladı.

4 ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

TMZ’nin haberine göre White, yetişkin eğlence sektörünün önemli organizasyonlarından AVN Ödülleri’nde dört kategoride aday gösterildi. Instagram’da yaklaşık 35 bin takipçisi bulunan White’ın emeklilik döneminde başladığı yeni kariyeri, ABD’de dikkat çeken hikâyeler arasında yer aldı.