TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmayı da kaybeden Adanaspor'da taraftarların uzun süredir beklediği gelişme yaşandı. Yaşanan derin mali, idari ve sportif kriz nedeniyle kulüp içinde istenmeyen adam haline gelen Başkan Ergin Göleli, yönetimi devretmeye hazırlanıyor.

5 Ocak Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, 72 yıllık kulübü devralmak için ciddi adımlar atan isim iş adamı Uğur Özdemir oldu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü belirtilirken, spor kamuoyunun gözü resmi açıklamanın yapılacağı ana çevrildi.

KRİZİN KAYNAĞI: ART ARDA LİG DÜŞÜŞLERİ

Adanaspor'daki mevcut tablonun oluşmasında, 2024-2025 sezonunun ortasında yaşanan devir süreci belirleyici oldu. O dönemde kulübü Akgül ailesinden satın alan Ergin Göleli'nin devralmasıyla birlikte turuncu-beyazlılar TFF 1. Lig'de mücadele ederken ciddi bir mali krize girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen cezalar ve kadrodan ayrılan futbolcular nedeniyle zor duruma düşen Adanaspor, art arda iki lig birden düşmek zorunda kaldı. 72 yıllık kulüp şimdi de TFF 3. Lig'de zor günler geçiriyor.