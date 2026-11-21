BMW, ABD'de 720 bin 796 otomobili kapsayan geniş çaplı bir güvenlik geri çağırma kampanyası başlattı. Araçlardaki teknik arızanın yangına yol açabileceği belirtilirken, sürücülere sorun giderilene kadar otomobillerini garajlara ve kapalı otoparklara bırakmamaları uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kapsamındaki araçların binalardan, diğer otomobillerden ve yanıcı maddelerden uzakta, açık alanlara park edilmesini tavsiye etti. Üstelik yangın riski yalnızca motor çalışırken değil, araç park halindeyken de devam ediyor.

Geri çağırma kararı, 2012-2018 model yılları arasında üretilen çok sayıda BMW modelini kapsıyor. Listede 3 Serisi ve 5 Serisi başta olmak üzere X1, X3, X4 ve X5 gibi SUV modelleri de yer alıyor.

YANGIN RİSKİNİN NEDENİ SU POMPASINDAKİ ELEKTRİK BAĞLANTISI

Geri çağırmanın nedeni, su pompasının elektrik bağlantısındaki yalıtım sorunu. Bağlantı noktasındaki sızdırmazlığın yetersiz olması nedeniyle içeri giren nem, elektrik sisteminde kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, en kötü senaryoda aracın alev almasıyla sonuçlanabiliyor.

AYNI ARAÇLAR DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Sorunu daha ciddi hale getiren ayrıntı ise BMW'nin aynı araçları daha önce de benzer bir arıza nedeniyle geri çağırmış olması. Üretici, 2024 yılında başlatılan önceki kampanyada su pompasının elektrik bağlantısını korumak amacıyla ek bir koruyucu parça takmıştı. Ancak bu önlemin yangın riskini tamamen ortadan kaldırmadığı anlaşıldı.

BMW, söz konusu arızayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 10 olayı ABD'deki düzenleyici kuruma bildirdi. Üstelik bu olayların tamamı, 2024'teki geri çağırma kapsamında onarılan araçlarda meydana geldi.

Üretici, bildirilen olaylarla bağlantılı herhangi bir trafik kazası veya yaralanma yaşandığına dair bilgi bulunmadığını açıkladı.

HANGİ BMW MODELLERİ GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA?

NHTSA'nın duyurusuna göre geri çağırma, aşağıdaki BMW modellerinin belirli üretim yıllarındaki araçlarını kapsıyor:

BMW 3 Serisi ve 5 Serisi: 2012-2016

BMW X1: 2012-2015

BMW X3: 2013-2017

BMW X4: 2015-2018

BMW X5 xDrive40e: 2016-2018

BMW Z4: 2012-2016

Bazı 2 Serisi ve 4 Serisi modelleri

BMW 328xi Gran Turismo'nun belirli örnekleri

Ancak bu model ve üretim yıllarındaki bütün araçların geri çağırma kapsamına girdiği düşünülmemeli. Hangi otomobillerin etkilendiği, aracın üretim bilgilerine ve şasi numarasına (VIN) göre belirleniyor.

ONARIM İÇİN YENİ ÇÖZÜM GELİŞTİRİLİYOR

BMW, sorunu kalıcı olarak giderecek yeni bir onarım yöntemi üzerinde çalışıyor. Geri çağırma kapsamındaki araçların tamiri yetkili servislerde ücretsiz gerçekleştirilecek.

NHTSA'nın açıklamasına göre araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 25 Aralık 2026 tarihinde gönderilmeye başlanması planlanıyor. Aynı tarihten itibaren sürücüler, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kurumun veri tabanından şasi numaralarıyla kontrol edebilecek.

Yeni onarım yöntemi hazır olana kadar sürücülere araçlarını kapalı garajlara, otoparklara veya diğer otomobillerin yakınına park etmemeleri tavsiye ediliyor.

AVRUPA'DAKİ BMW SAHİPLERİ DE KONTROL ETMELİ

Geri çağırma kararı şu aşamada ABD pazarındaki 720 bin 796 aracı kapsıyor. Aynı arızaya ilişkin Avrupa genelinde veya Hırvatistan'da benzer bir geri çağırma kampanyası başlatıldığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Avrupa'daki BMW sahiplerinin araçlarının otomatik olarak bu kampanyaya dahil olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Ancak listede bulunan modellerden birine sahip olan sürücülerin, araçlarında açık bir güvenlik geri çağırması olup olmadığını şasi numarası üzerinden yetkili BMW servislerine danışarak kontrol etmesi öneriliyor.

Yaşanan gelişme, otomobillerdeki bazı güvenlik sorunlarının üretimden yıllar sonra bile ortaya çıkabileceğini ve daha önce yapılan onarımların her zaman yeterli olmayabileceğini bir kez daha gösteriyor.