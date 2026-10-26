Bursa’da Bizans döneminden kalan 723 yıllık şifalı kaplıcası ve tarihi yapısıyla bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi taşınıyor. Askeri hastane olarak hizmet veren ve son 10 yıldır sivil vatandaşları da kabul eden kurumun, yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne taşınarak 150 olan yatak kapasitesinin 60’a düşürülmesi tepkiye neden oldu.

‘GÜÇLENDiRiLiP, DEVAM ETSiN’

Her gün binden fazla kişinin ayakta tedavi gördüğü hastanede felç, inme ve kaza sonrası engelli kalan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Lenfödem, skolyoz, el rehabilitasyonu, ergoterapi, konuşma terapisi ve robotik rehabilitasyon gibi hizmetler de sunuluyor.

Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, “Bünyesinde Türkiye’nin en kaliteli termal suyunu barındıran ve donanımlı doktorlara, personele sahip Askeri Hastanemiz bulunduğu alanda güçlendirme yapılarak hizmet vermeye devam etmeli. Güçlendirme mümkün olmazsa Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (BAREM) taşınılabilir” dedi.

Hastane Bizans döneminden kalan kaplıcaları ile biliniyor.

Randevular gecikti

Hastanenin kapasitesinin azaltılmasının fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimi zorlaştıracağını savunan Gürsoy, Bursalıların şimdiden bu alanda 3-4 ay sonrasına randevu alabildiğini vurguladı. Gürsoy, hastanenin müstakil statüsünün, mevcut hizmet kapasitesinin ve özellikli rehabilitasyon birimlerinin korunmasını talep etti.