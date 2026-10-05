Danimarka ile Almanya’yı deniz altından bağlayacak olan devasa Fehmarnbelt Tüneli projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Projeyi yürüten Danimarka devlet şirketi Femern, tünelin dördüncü devasa beton elemanının Baltık Denizi tabanına başarıyla indirildiğini ve önceki üç parçayla birleştirildiğini duyurdu.

DENİZ TABANINDA İLK KİLOMETREYE YAKLAŞILDI

Lolland Adası'nın güneyinde yürütülen operasyon kapsamında yerleştirilen ve "Nykobing Falster" adı verilen dördüncü elemanla birlikte, deniz tabanına döşenen tünel uzunluğu yaklaşık 900 metreye ulaştı. Rodbyhavn ile Almanya’nın Puttgarden kenti arasındaki 18 kilometrelik hattın tamamlanması için toplam 89 tünel elemanı kullanılacak.

Her bir standart parçası 217 metre uzunluğunda ve 73.500 ton ağırlığında olan devasa yapılar, karadaki fabrikalarda döküldükten sonra su geçirmez şekilde mühürleniyor. Ardından römorkörler ve özel olarak tasarlanmış "IVY" adlı vinç gemisi vasıtasıyla denize çekilerek önceden kazılan hendeklere milimetrik hassasiyetle indiriliyor.

ÖZEL TASARIMLI BİR YAPIDAN OLUŞUYOR

Üçüncü parçanın 1 Ağustos’ta yerleştirilmesinin ardından sekiz haftalık bir arayla tamamlanan bu operasyonu, sonbahar aylarında daha karmaşık bir süreç takip edecek. Beşinci sırada denize indirilecek parça, standart elemanlardan farklı olarak altında teknik tesisatların ve acil durum ceplerinin yer alacağı özel tasarımlı 'bodrumlu' bir yapıdan oluşuyor.

Özel gemi IVY’nin bu ağır yükü taşıma kapasitesi, geçtiğimiz haftalarda limanda 1.760 tonluk su torbalarıyla yapılan mukavemet testleriyle doğrulanmıştı.

DÜNYANIN EN UZUN BATIRMA TÜNELİ OLACAK

Proje tamamlandığında dünyanın en uzun batırma tüneli unvanını alacak. İçerisinde dört şeritli bir otoyol ve iki elektrikli demiryolu hattı barındıracak tünel sayesinde, iki ülke arasındaki araç geçiş süresi sadece 10 dakikaya inecek.

Karadaki üretim tesislerinde ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Şu ana kadar ihtiyaç duyulan 89 elemanın 19’unun dökümü tamamlanmış durumda. Kış şartlarının deniz operasyonlarını zorlaştırma riskine karşı, karadaki üretimin batırma takviminin önünde gitmesi hedefleniyor.