Türkiye'de iş ve işçi alımı konusunda ön plandaki kurumlardan biri olan İŞKUR iş ilanları açıklandı. İŞKUR üzerinden işe alım yapan firmalar iş ilanları listelerini güncelledi. Bu şekilde iş başvurusu yaparak işe girmek isteyen vatandaşlar için en hızlı işe alım yapan meslekler belirlendi. İŞKUR bünyesinde güncel iş ilanları listeleri yayınlandı.

73 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE ALINACAK

Ülkemizde iş ve işçi arama kurumları arasında ön planda bulunan İŞKUR meleklerine yeni atılan, vasıflı ya da vasıfsız iş ilanlarını değerlendiren ve iş bulmak isteyen pek çok vatandaş için istihdam sunmaya devam ediyor. İŞKUR resmi internet sitesinde 73 biden fazla işçi alımı için açılan ilanlar ile iş ve işçi bulma süreçleri hızlandırılmaya çalışılıyor. Açılan ilanlar ile işçi arayan firmalar şartlarını da açıklayarak uygun potansiyel çalışanlar bulmak adına uğraşıyor. İŞKUR iş ilanları listesi ile en hızlı şekilde işe alım yapan mesleklerde belli oldu. İşte İŞKUR iş ilanları içerisinde en hızlı işe alım yapan meslekler:

SİLAHSIZ GÜVELİK GÖREVLİSİ

İlk iki aylık süreçte İŞKUR silahsız güvenlik görevlisi işe alımı için 14 bin 202 iş ilanı açılmış ve toplamda 13 bin 794 işe alım gerçekleştirilmiş. Bu da işe alım konusunda yüzde 90'ın üzerinde bir istatistik demek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İŞKUR bünyesinde yer alan en hızlı işe alım yapan mesleklerden bir diğeri ise güvenlik görevlisi. İŞKUR'da ilk iki ayda 10 bin 348 iş ilanı açılmış ve toplamda 9 bin 753 kişi şe alınmış.

REYON GÖREVLİSİ

İlk iki aylık İŞKUR verilerine göre reyon görevlisi iş ilanlarında toplam sayı 8 bin 353 olurken işe alımlar geçmiş ilanlar ile de birleşerek 8 bin 491 gibi yüzdelikleri şaşırtan oranlara yükselmiş durumda.

GARSON

Bir diğer hızlı işe alım imkanı sunan meslek grubu ise garsonluk oldu. İŞKUR bünyesinde 8 bin 39 garson arama iş ilanı ile toplamda 6 bin 128 kişi işe alındı.

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

İŞKUR bünyesinde açılan 4 bin 958 konfeksiyon işçisi iş ilanı ile toplamda 4 bin 287 kişi işe alınmış durumda. Bu istatistikler 2026 yılının ilk iki ayı için geçerli.

İMALAT VE LGİLİ İŞÇİLER

İŞKUR bünyesinde açılan iş ilanları ile ilk iki ayda toplamda 4 bin 492 imalat işçisi arandığı duyuruldu. İşe alım sayısı ise 3 bin 871 oldu.

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

İŞKUR bünyesinde ilk iki aylık süreçte 3 bin 958 iş ilanı açıldı. Bu süreçte işe alım sayısı ise 3 bin 468 oldu.

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI

Açıklanan istatistiklere göre ilk iki ayda İŞKUR bünyesinde toplam 3 bin 357 perakende satış elemanı ilanı bulunurken işe alım sayısı ise 3 bin 84 oldu.