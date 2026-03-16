Son dönemde hem sahnedeki performansları hem de fit görüntüsüyle dikkat çeken Işın Karaca, magazin gündeminde ses getirdi. Ünlü şarkıcı, Saba Tümer’in programına konuk olarak 73 kilo verdiği süreçte yaşadıklarını ve estetik müdahalelerini ilk kez açıkladı.

KOLLARINDAN SARKAN DERİLERİ ALDIRDI

“Kollarım çarşaf gibi bir şey oldu. Sarkan derileri aldırdım,” diyerek samimi itirafta bulunan Karaca, kilo verme sürecinin zorluklarını ve yaptığı müdahaleleri hayranlarıyla paylaştı.

''BACAKLARIM AMELİYAT DEĞİL''

Program sırasında Saba Tümer, “Hiç 73 kilo vermiş gibi değil, bacakların sert duruyor” yorumunda bulundu. Karaca ise, “Bacaklarım ameliyat değil, bir tek kollarımı ameliyat ettirdim. Hiçbir sırrım yok, ağzımda tutamam” cevabını verdi.

MEĞER BİRÇOK ÜNLÜ AMELİYAT OLMUŞ

Işın Karaca, meslektaşlarına da göndermede bulunarak, “Piyasadaki bütün ablalarım aldırdığı için önce onlar, sıkıntı yok” dedi.

Saba Tümer ise Karaca’ya destek çıkarak, “İstediğini yapabilirsin, vücut senin” yorumunu yaptı.

Karaca’nın kilo verme süreci ve samimi açıklamaları, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu. Hem fit görünümü hem de açıklıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.