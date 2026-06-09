İş makinesi üreticisi Liebherr, dünyanın en büyük hidrostatik tahrikli ve uzaktan kumandalı buldozeri PR 776 G8'in küresel sevkiyatlarına başladı. LiReCon sistemiyle donatılan 73 tonluk bu dev makine, operatörlerin yüzlerce metre hatta binlerce kilometre uzaktaki bir ofisten dahi tam kontrol sağlamasına olanak tanıyor.

YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLIYOR

Geleneksel ağır buldozerlerin aksine PR 776 G8 modelinde hidrostatik şanzıman sistemi kullanılıyor. İsviçre üretimi 12 silindirli ve 768 beygir güç üreten dizel motor, doğrudan hidrolik pompaları tahrik ediyor. Bu mühendislik tercihi, taş ocaklarındaki düşük hız ve yüksek yük koşullarında motor gücünün çok daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

73 tona varan ağırlığı ve 22 metrekarelik dev bıçak alanına sahip olan iş makinesi, tek seferde büyük miktarda toprak ve kaya taşıyabiliyor. Üretici, hidrostatik tahrikli en yakın rakip makinenin ağırlığının yalnızca 24 ton civarında olduğunu belirterek segmentteki liderliğini vurguluyor.

YAKIT TÜKETİMİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Büyük boyutlarına rağmen yeni nesil makinenin yakıt tüketimi endüstri standartlarının oldukça altında gerçekleşiyor. Sahadan toplanan pratik verilere göre buldozer, çalışma esnasında saatte ortalama 38 litre dizel yakıt harcıyor. Benzer sınıftaki geleneksel rakiplerinin saatte 50 ila 80 litre arasında yakıt tükettiği göz önüne alındığında, bu oran işletme maliyetlerini doğrudan düşürüyor.

OTONOM İŞ MAKİNELERİNE GEÇİŞ ADIMI

Cihaza entegre edilen uzaktan kumanda sistemi; gelişmiş kameralar, mikrofonlar ve sensör ağları üzerinden gerçek zamanlı veri ve görüntü aktarımı sağlıyor. Operatörler, güvenli bir ofis ortamından makineyi eksiksiz şekilde komuta edebiliyor. Şirket, bu uzaktan yönetim teknolojisini tamamen otonom ağır vasıtalara geçiş sürecinde stratejik bir ara adım olarak tanımlıyor.