1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ.’nin üretim faaliyetleri 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındı. Şirketin Kayseri’de bulunan üretim tesislerinin tamamı ise 12 Ekim 2026’dan itibaren kapatılacak.

EKONOMİK KOŞULLAR GÜNDEME GELDİ

73 yıldır faaliyet gösteren şirketin aldığı karar, son dönemde ekonomik koşullar nedeniyle baskı altında bulunan tekstil sektöründeki gelişmeleri yeniden gündeme getirdi.

300’ÜN ÜZERİNDE MARKAYA DENİM KUMAŞ ÜRETİYORDU

Orta Anadolu, 1986 yılından itibaren dünya çapında tanınan markalara denim kumaş tedarik etmeye başladı. Şirketin müşterileri arasında Levi’s, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi markalar yer aldı.

Kayseri merkezli şirket, 300’ün üzerinde jean markasının denim kumaş ihtiyacının karşılanmasında önemli bir üretici olarak faaliyet gösterdi.

MALİYETLER VE KÜRESEL DARALMA ETKİLİ OLDU

Şirket yönetimi, üretimin durdurulmasına ilişkin kararın küresel tekstil sektöründeki zorlu ekonomik şartların değerlendirilmesinin ardından alındığını bildirdi.

Küresel talepteki gerileme, yükselen işletme ve finansman giderleri, tedarik zincirinde yaşanan dalgalanmalar ve değişen ticaret koşullarının şirket üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Maliyetlerin azaltılması, operasyonların daha verimli hale getirilmesi ve yeniden yapılanma amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, mevcut işletme modelinin mevcut ekonomik şartlarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

KAPANIŞ SÜRECİ EKİM AYINDA TAMAMLANACAK

Üretim faaliyetlerinin bugün itibarıyla askıya alınmasının ardından şirketin tüm üretim tesisleri 12 Ekim 2026’da kapatılacak.

Şirket, kapanış sürecinde devam eden ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için paydaşlarıyla birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Orta Anadolu yönetimi, şirketin 73 yıllık faaliyet sürecine katkı sağlayan çalışanlara, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

‘YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ’

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,

1953 yılından bu yana sanayi üretiminde öncü bir rol üstlenen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 1986’dan beri dünyanın en ikonik küresel markalarına premium denim kumaş tedarik etmektedir.

Son yıllarda küresel tekstil sektörü; zayıflayan talep, artan operasyonel ve finansman maliyetleri, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamikleri gibi çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Maliyet azaltma girişimleri, verimlilik tedbirleri ve yeniden yapılandırma değerlendirmeleri gibi tüm kapsamlı çabalarımıza rağmen, ne yazık ki günümüz ekonomik koşulları altında operasyonel modelimizin artık sürdürülebilir olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, Kayseri tesislerimizdeki üretim faaliyetlerini sonlandırma yönünde son derece zor bir karar almıştır. Alınan karar kapsamında, Kayseri’deki üretim faaliyetlerimiz 11 Eylül 2026 itibarıyla durdurulmuştur. Tüm üretim tesislerimiz 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen kapatılacaktır.

Özellikle altını çizmek isteriz ki tüm bu süreç boyunca mevcut ticari yükümlülüklerimizi sorumluluk bilinciyle, şeffaf bir şekilde ve kurumsal değerlerimize uygun olarak yerine getirmek adına tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde olacağız.

Orta Anadolu’nun 73 yıllık bu yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza; bizlere gösterdikleri güven, sadakat ve destek için müşterilerimize, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerimize en derin şükranlarımızı sunarız.