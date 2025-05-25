Suudi Arabistan'daki yeni düzenleme, şimdilik yalnızca lisanslı otel ve turistik alanlarla sınırlı olacak. Şarap, bira ve cider gibi düşük alkollü içkilerin sunulması planlanırken yüksek alkollü içkiler ise kapsam dışında kalacak. Uygulamanın temel amacı, Suudi Arabistan'ın turizm potansiyelini harekete geçirmek ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilen bir merkez haline gelmek.

VELİAHT PRENS SELMAN'IN MODERNLEŞME HAMLESİ

Kararın arkasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde yürütülen "Vizyon 2030" reformları yer alıyor. Bu strateji, ülkenin ekonomisini çeşitlendirme, petrol bağımlılığını azaltma ve sosyal yapıyı modernize etme hedeflerini içeriyor. Yetkililer, bu adımın BAE ve Bahreyn gibi komşu Körfez ülkelerinin turizmde elde ettiği başarılardan ilhamla atıldığını belirtiyor.

SIKI DENETİM VE LİSANS ZORUNLULUĞU

Alkol satışı yalnızca özel eğitimli ve devlet tarafından yetkilendirilmiş personel aracılığıyla yapılabilecek. Sunum ve tüketim süreçleri ise yoğun denetim mekanizmaları ile kontrol altında tutulacak. Uygulamanın, toplumun dini değerlerine zarar vermemesi için kültürel hassasiyetler dikkate alınarak titizlikle yürütüleceği ifade ediliyor.

Öte yandan Suudi yetkililer düzenlemenin yalnızca turizm gelirlerini değil, aynı zamanda istihdamı artırmayı da hedeflediğini vurguluyor.