Hindistan'ın Doğu Rajasthan bölgesinde yer alan Panchana Barajı, yaklaşık yirmi yıldır bölgedeki köyler arasında çözülemeyen büyük bir sosyal ve siyasi gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

İlk olarak 1972 yılındaki yıkıcı sellerin ardından planlanan, yapımı ise 2005 yılında tamamlanan barajın suları, bölgedeki 74 köyü karşı karşıya getirdi. Sulama alanında bulunan 35 köydeki çiftçiler tarlalarını sulamak için kanallara su verilmesini talep ederken, baraj havzasındaki 39 köyün sakinleri ise suyun bırakılmasının kendi bölgelerinde kuraklığa yol açacağını savunarak 2007 yılından bu yana kanalların açılmasını protesto ediyor.

MAHKEME KARARI UYGULANAMIYOR

Yaşanan bu büyük uzlaşmazlık üzerine Rajasthan Yüksek Mahkemesi iki kez kanalların açılması yönünde karar vermesine rağmen, bölgedeki güvenlik endişeleri ve protestolar nedeniyle bu yargı emirleri bugüne kadar uygulanamadı.

Son olarak her iki tarafın da eylemlerini sertleştirmesi üzerine eyaletin Tarım Bakanı Dr. Kirori Lal Meena ve İçişleri Bakan Yardımcısı Jawahar Singh Bedham bölgeye giderek protestocuları ikna etti ve eylemleri geçici olarak durdurdu.

Karauli ve Sawai Madhopur bölgelerinde yaklaşık 10 bin hektarlık tarım arazisinin kaderini belirleyen bu tarihi su krizinin tamamen çözülüp çözülmeyeceği, Jaipur kentinde taraflar arasında yapılacak kritik görüşmelerin ardından netlik kazanacak.