Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, geçirdiği ameliyatın ardından hastane odasında çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



9 Haziran'da 74. yaşını dolduran Ersoy'un son yıllarda cemiyet dünyasında popüler hale gelen 'Lolita Lift' adlı operasyonu geçirdiği öğrenildi. Yüz derisinin belirli oranda gerilmesini ve yüz mimarisinin bozulmadan kişinin daha genç bir görüntüye sahip olmasını sağlayan operasyonun detaylarına yönelik paylaşımında Ersoy şu ifadeleri kullandı:





"UZUN ZAMANDIR BOTOKS BİLE YAPTIRMIYORDUM"



“Muhterem takipçilerim biz starların yaşı yoktur yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almakta bir gerçek…Ve yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu… Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım; ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar… Kendisi gerek mesleki olarak gerekse de insan olarak bana bu güveni verip kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım efendim. Bu başarıyı sizlerin de görmesini ve heyecanıma sizlerin de ortak olmasını istedim… Sayın hocama sihirli eller demek zorundayım sayın hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimle efendim. Bu arada siz sevgili takipçilerimi de minnet ve şükranlarımla selamlıyorum efendim.”