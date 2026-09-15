ABD’de 1950 yılından bu yana hizmet veren 74 yıllık köklü market zinciri CEFCO Convenience Stores, caddelere veda etmeye hazırlanıyor. 2024 yılında 1,145 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla Casey's General Stores tarafından satın alınan zincir, kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Alınan radikal kararla birlikte, ağırlıklı olarak Teksas bölgesinde yer alan 198 CEFCO şubesinin tamamının tabelası indirilecek.

24 MAĞAZAYI DAHA KENDİ BÜNYESİNE KATTI

Mahalle kültürünün parçası haline gelen mağazaların kapanması müşterilerde endişe yaratsa da şubeler tamamen kilit vurmayacak. Devralan ana şirket Casey's, CEFCO mağazalarını yenileyerek kademeli olarak kendi markası altında hizmete sunuyor. Geçen yıl 50 mağazanın dönüşümünü tamamlayan dev şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 24 mağazayı daha kendi bünyesine dahil etti.

19 EYALETTE 3 BİN ŞUBESİ BULUNUYOR

Casey's CEO'su Darren Rebelez, yenilenen şubelerin dönüşüm öncesine kıyasla performansında belirgin bir artış yaşandığını ve bu nedenle tabelaların değiştirilme sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. ABD genelinde 19 eyalette yaklaşık 3.000 şubesi bulunan Casey's, tüm CEFCO şubelerinin geçiş tarihini henüz netleştirmese de mağazalar benzin satışı, taze pizza ve hazır yemek konseptiyle hizmet vermeyi sürdürecek.