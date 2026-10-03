İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri tarafından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde operasyon yapıldı.

Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara, Mersin, Gaziantep, Konya, Manisa, Hatay, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere 75 ilde, bin 945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda bin 297 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 714'ü tutuklanırken, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.