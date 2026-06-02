

Konya'nın Karapınar ilçesinde uzun yıllardır tarım, hayvancılık ve zirai ilaç alanlarında faaliyet gösteren Salih Karakaya Tarım Ürünleri Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi mahkeme tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda sunulan iyileştirme ve kurtuluş planının yeterli bulunmadığı belirtilerek konkordato talebi reddedildi.

75 MİLYON TL SERMAYELİ ŞİRKET İFLAS ETTİ

Karapınar Ticaret Sicili'ne kayıtlı olan ve tek ortaklı limited şirket statüsünde faaliyet gösteren firmanın 75 milyon TL sermayeye sahip olduğu öğrenildi. Mahkeme, konkordato başvurusunun reddiyle birlikte şirketin 13 Mayıs 2026 günü saat 14.00 itibarıyla iflasına hükmetti.

Mahkeme kararında, "Davacı Salih Karakaya Tarım Ürünleri Zirai İlaç Gıda İnşaat Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından açılan konkordato davasının reddine, şirket hakkında verilen geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararlarının derhal kaldırılmasına, şirketin 13/05/2026 günü saat 14:00 itibariyle İFLASINA karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YASAL KORUMA KALKTI

Kararın ardından şirketi alacaklılara karşı koruyan geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararları beklenmeksizin yürürlükten kaldırıldı. Böylece alacaklıların yasal takip süreçlerinin önündeki engeller de ortadan kalkmış oldu.

KOMİSERİN GÖREVİ SONA ERDİ

Konkordato sürecinde geçici komiser olarak görev yapan Abdurrahman Gümrah'ın yetkileri de mahkeme kararıyla sona erdirildi. Böylece şirketin konkordato kapsamındaki tüm işlemleri resmen son buldu.

İFLAS MASASI OLUŞTURULDU

İflas sürecinin yürütülmesi, şirket varlıklarının tasfiyesi ve alacaklıların haklarının belirlenmesi amacıyla Karapınar İcra Müdürlüğü bünyesinde 2026/1 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası kuruldu. Bundan sonraki süreçte şirketin mal varlığı üzerindeki işlemler iflas idaresi tarafından yürütülecek.