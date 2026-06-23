Güney Okyanusu'nun amansız fırtına kuşağında yer alan Macquarie Adası, küresel iklim sisteminin en kritik sabit gözlem noktalarından biri olarak işlev görüyor. Adada fil fokları ve kral penguenlerin yaşam alanlarını inceleyen bilim insanları, bölgedeki fırtınaların iklim modellerinin tahmin ettiğinden çok daha yağışlı hale geldiğini saptadı.

MACQUARIE ADASI’NDAKİ ANİ DOĞAL DEĞİŞİMİN ARKASINDA NE YATIYOR?

Araştırmacılar, adada 1979 ile 2023 yılları arasında tutulan 45 yıllık günlük yağış verilerini analiz etti. Saha ölçümleri, adaya düşen yıllık yağış miktarının 1979'dan bu yana yüzde 28 oranında arttığını ve bunun da her yıl yaklaşık 260 milimetre daha fazla yağmur anlamına geldiğini tescilledi.

Buna karşın, yaygın olarak kullanılan küresel iklim modellemeleri aynı dönem için adada sadece yüzde 8'lik bir yağış artışı öngörmüştü. Elde edilen bulgular, standart dijital tahmin araçlarının ücra adada yaşanan gerçek iklimsel değişimin büyük bir kısmını gözden kaçırdığını kanıtlıyor.

ADADAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR OKYANUS DENGELERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Atmosferik sınıflandırma çalışmaları, adayı vuran fırtına sayısının sabit kaldığını ancak her fırtınanın bıraktığı yağmur yoğunluğunun arttığını gösteriyor. Adanın yüzeyinden okyanusa akan bu aşırı tatlı su miktarı, Antarktika'daki buz erimesinden kaynaklanan girdileri de geride bırakarak yılda yaklaşık 2 bin 300 gigatona ulaştı.

Yüzeyde biriken düşük yoğunluklu tatlı su, okyanus katmanları arasındaki dikey karışımı azaltarak deniz suyunun atmosferdeki karbondioksiti (CO₂) emme kapasitesini zayıflatıyor. Ayrıca artan yağışları besleyen buharlaşma nedeniyle, okyanus yüzeyi 1979 yılına kıyasla yüzde 10 ila 15 oranında daha fazla ısı kaybederek hızla soğuyor.