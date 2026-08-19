Artış ilk olarak balıkçıların yengeç ve ıstakoz sepetlerinde daha fazla ahtapot görmesiyle fark edildi. Zamanla sayı o kadar yükseldi ki bilim insanları durumu “ahtapot patlaması” olarak tanımlamaya başladı. Araştırmalara göre bölge, en az 75 yılın en büyük ahtapot artışını yaşıyor. Üstelik yüksek sayılar 2026 boyunca da devam etti.

YENGEÇ VE ISTAKOZLARI YEMEYE BAŞLADILAR

Ahtapotların çoğalması balıkçılar için yalnızca yeni bir av anlamına gelmiyor. Ahtapotlar, balıkçıların denize bıraktığı sepetlere girerek içerideki yengeç ve ıstakozları avlayabiliyor. Deniz tarağı ve deniz salyangozu gibi kabuklu türlerin de artan ahtapot sayısından etkilendiği belirtiliyor.

Yapılan araştırmada yengeç ve ıstakoz avlayan balıkçıların yüzde 57,6'sı, ahtapot artışının işleri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Bazı balıkçılar ise duruma uyum sağlayarak sepetlerini ahtapot avlamak için kullanmaya başladı. Böylece yıllardır yengeç ve ıstakoz peşinde olan teknelerin bir bölümü rotasını ahtapota çevirdi.

Değişimin boyutu limanlara getirilen av miktarlarında da görülüyor. Cornwall'daki Newlyn Balık Pazarı'nda yalnızca beş günde yaklaşık 49,4 ton ahtapot karaya çıkarıldı. Bu ahtapotların piyasa değeri 214 bin sterlini aşıyor.

SICAK DENİZLER ÇOĞALMALARINI KOLAYLAŞTIRDI

Bilim insanları patlamanın arkasında tek bir neden olmadığını ancak alışılmadık derecede sıcak deniz suyunun önemli rol oynadığını düşünüyor. Sıcaklıkların ahtapotların üremesi ve büyümesi için uygun koşullar oluşturduğu, değişen akıntılar ve uzun süreli doğu rüzgârlarının da yavru ahtapotların İngiltere kıyılarına taşınmasına yardımcı olmuş olabileceği belirtiliyor.

Değişim artık Cornwall ve Devon'la da sınırlı değil. Araştırmalarda artan ahtapot gözlemlerinin Galler ve İskoçya kıyılarına kadar yayıldığı bildirildi. Aynı dönemde sardalya, hamsi ve levrek gibi sıcak suyu seven bazı türler İngiliz sularında daha sık görülürken, morina gibi daha soğuk suları tercih eden türlerin kuzeye veya daha derin bölgelere çekildiği gözleniyor.

Ahtapot sayısındaki hızlı değişim nedeniyle İngiliz yetkililer hem ahtapot avını hem de yengeç, ıstakoz ve deniz tarağı gibi etkilenen türlerin miktarını yakından takip ediyor. Cornwall'da ahtapot avcılığının hızla büyümesi üzerine kıyıya yakın sularda büyük teknelere yönelik yeni sınırlamalar da getirildi.