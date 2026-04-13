Meksika Şehri'nin güneyindeki Xochimilco kanallarının derinliklerinde, turistlerin neşeyle gezdiği rotaların çok uzağında, ağaçlardan sarkan binlerce kopuk uzuvlu, çürümüş ve tozlu oyuncak bebekle kaplı bir ada bulunuyor. Bu ada, sadece görüntüsüyle değil, arkasındaki trajik ve açıklanamayan hikayesiyle de yürekleri ağza getiriyor.

Küçük Bir Kızın Ruhu ve Bir Adamın Takıntısı

Her şey yaklaşık 75 yıl önce, adanın tek sakini olan Don Julian Santana Barrera'nın kanalda boğulan küçük bir kızın cesedini bulmasıyla başladı. Don Julian, bu olaydan kısa bir süre sonra kanalda yüzen bir oyuncak bebek gördü ve bunun küçük kızın ruhuna ait olduğunu düşündü. Kızı teselli etmek ve kötü ruhları uzak tutmak için o bebeği bir ağaca astı.

Ancak Don Julian için bu sadece bir başlangıçtı. Yaşlı adam, küçük kızın ruhunun kendisiyle konuştuğunu ve daha fazla bebek istediğini iddia ederek, sonraki 50 yılını adayı binlerce bebekle doldurmaya adadı. 2001 yılında vefat edene kadar da bu görevine devam etti.

Bebekler Geceleri Canlanıyor mu?

Adayı ziyaret edenlerin ve çevre sakinlerinin iddiaları ise kan donduran cinsten. Birçok kişi, bebeklerin geceleri kendi aralarında fısıldaştığını, gözlerini hareket ettirdiklerini ve birbirlerine el salladıklarını ileri sürüyor. Hatta bazı ziyaretçiler, adaya adım attıkları andan itibaren görünmez bir gücün kendilerini izlediğini hissettiklerini söylüyorlar.

Kaderin Garip Cilvesi: Aynı Noktada Aynı Şekilde

Hikayeyi asıl ürkütücü kılan ise sonu. 2001 yılında Don Julian, tam 50 yıl önce o küçük kızın cesedini bulduğunu iddia ettiği noktada, nehirde boğulmuş olarak bulundu. Onun hayatını kaybetmesiyle birlikte ada, tamamen "lanetli" bir açık hava müzesine dönüştü.

Ziyaret Etmek İsteyenlere Uyarı: Cesaretiniz Var mı?

Bugün bu ada, cesur turistlerin ve paranormal araştırmacıların uğrak noktası. Ancak oraya ulaşmak o kadar da kolay değil; yerel kayıkçıların çoğu uğursuzluk getireceğine inandıkları için adaya yanaşmak istemiyor. Gidenler ise yanlarında küçük kıza hediye olarak yeni bir bebek götürmeyi ihmal etmiyor.