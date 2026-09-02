Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Atolü'nde 1956 yılında markalanan ve yeryüzünün bilinen en yaşlı vahşi kuşu unvanını taşıyan "Wisdom", üreme mevsimi için yuvasına bir kez daha ulaştı. Yaklaşık 75 yaşında olduğu belirtilen dev albatros, 1,5 milyon kuştan oluşan koloni içerisinde eşini bularak bilimsel gözlem tarihinin en uzun soluklu takibini sürdürdü.

75 YAŞINDAKİ DEV CANLI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Biyolog Chandler Robbins tarafından ilk kez 1956'da halkalanan Wisdom'ın doğum tarihinin en geç 1951 olduğu hesaplanıyor. Bacağındaki metal halkanın zamana bağlı aşınması nedeniyle defalarca yenilendiği takip sürecinde canlı, elektronik cihazlara ihtiyaç duyulmadan sadece basit bir kod sistemiyle izlenmeye devam ediyor.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN ÜREMEYE DEVAM EDİYOR MU?

Yaşamı boyunca 50 ile 60 arasında yumurta bırakan ve 30'a yakın yavru büyüttüğü tahmin edilen Wisdom, gelişmiş yaşına rağmen üreme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Eski eşinin kaybolmasının ardından 2024'te yeni bir partner edinen canlı, en son 2025 yılının başında bir yavru dünyaya getirerek bu alandaki rekorunu tazeledi.

Ömrü boyunca Pasifik Okyanusu üzerinde milyonlarca kilometre mesafe katettiği öngörülen albatros, 2011 yılında Midway'de binlerce canlı kaybına yol açan yıkıcı tsunamiden de sağ kurtulmayı başardı. Dev canlı, Kasım 2026 itibarıyla yeniden üreme alanına dönerek koruma altındaki dev kolonide yaşamını sürdürüyor.