Özellikle Japon sediri olarak bilinen “sugi” ve “hinoki” servileri, ülkedeki mevsimsel alerjilerin başlıca kaynakları arasında bulunuyor. Bu ağaçların Japonya’da bu kadar yaygın olmasının arkasında ise İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan büyük kereste ihtiyacı yatıyor. Hızlı büyümeleri ve düzgün gövdeleri nedeniyle milyonlarca ağaç dikildi ancak onlarca yıl sonra geniş ormanlar büyük miktarda polen üretmeye başladı.

750 BİN HEKTARLIK ALANDA AĞAÇLAR KESİLECEK

Japon hükümeti 2023 yılında sorunun kaynağını azaltmak amacıyla yaklaşık 750 bin hektarlık alandaki sugi ve hinoki ağaçlarının kesilmesini öngören planı duyurdu. Ülkede halen yılda yaklaşık 50 bin hektarlık alanda kesim yapılıyor ve bu miktarın kademeli olarak artırılması hedefleniyor.

Plan özellikle polen üretiminin yüksek olduğu yaşlı sugi ormanlarına odaklanıyor. Japonya'daki dikili sugi ormanlarının yaklaşık 4,3 milyon hektarlık bölümünün 20 yaşından büyük olduğu belirtilirken, hükümet bu alanı 2033 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Kesilen ağaçların yerine ne dikileceği ise bölgenin konumuna göre değişecek. Ulaşılması zor alanlarda farklı yerel ağaç türleri, ormancılığa uygun bölgelerde ise daha az polen üreten sugi çeşitleri kullanılacak.

30'DAN FAZLA YENİ ÇEŞİT GELİŞTİRİLDİ

Araştırmacılar onlarca yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucunda 30'dan fazla düşük polenli veya tamamen polensiz sugi çeşidi geliştirdi. Japonya Orman Ağacı Islah Merkezi'nde yetiştirilen bazı çeşitler normal ağaçların yalnızca küçük bir bölümü kadar polen üretirken, bazıları hiç polen oluşturmuyor.

Yeni ağaçlar şimdiden bazı bölgelerde kullanılmaya başladı. Toyama eyaletinde tek bir yılda yaklaşık 100 bin polensiz fidan dikilirken, benzer uygulamalar başka bölgelere de yayıldı. Ancak polensiz fidanların çoğaltılmasının zahmetli olması ve Japonya'daki ormancılık sektörünün iş gücü sıkıntısı yaşaması dönüşümün kısa sürede tamamlanmasının önündeki başlıca engeller arasında gösteriliyor. Buna rağmen hükümet, mevcut ormanları kademeli olarak daha az polen üreten ağaçlarla değiştirmeyi sürdürüyor.