Pakistan Ordu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, yüksek hassasiyet ve imha gücüne sahip füzenin doğruluğunu, menzilini ve hava savunma sistemlerine karşı hayatta kalma kabiliyetini artırmaya yönelik teknik güncellemelerin test sırasında başarıyla doğrulandığı bildirildi.

Gelişmiş aviyonik ve son teknoloji navigasyon sistemleriyle donatılan uzun menzilli Fatah-4'ün fırlatma törenine ordunun üst düzey komutanlarının yanı sıra projede görev alan bilim insanları ve mühendisler katıldı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi başta olmak üzere devletin zirvesi, başarılı testin ardından savunma sektörünü ve geliştirme ekibini tebrik ederek atılan adımın ülke savunması için stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

HAVA SAVUNMALARINI ATLATABİLİYOR

Ordu kanadı, son testte ulaşılan nihai menzil ve teknik ayrıntılar hakkında bilgi vermekten kaçınsa da Fatah-4'ün daha önce 30 Eylül 2025'te yapılan testinde 750 kilometre menzile ulaştığı açıklanmıştı. Alçak irtifada seyrederek araziyi takip etme özelliği sayesinde füze savunma sistemlerini atlatacak şekilde tasarlanan Fatah-4, Pakistan'ın konvansiyonel füze gücünün menzilini ve caydırıcılık kapasitesini artırmayı hedefliyor.