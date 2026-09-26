Çin'e özel altın logolu "Unyx" serisinin en üst modeli olan araç, XPeng ortaklığıyla geliştirilen yenilikçi altyapısı ve iddialı fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor. Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenen ve teslimatlarına ekim ayı sonunda başlanacak olan tam elektrikli model, markanın küresel elektrikli araç rekabetindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ BULUNUYOR

Tasarımında 5 metreyi aşan uzunluğu ve akıcı coupe siluetiyle dikkat çeken araç, teknolojik detaylarıyla sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Gece sürüşlerinde yola "ışık halısı" ve genişlik çizgileri yansıtabilen yüksek çözünürlüklü DLP matriks farların yanı sıra 21 inçlik sportif jantlar ve Brembo fren kaliperleri dış görünümü tamamlıyor.

İç mekanda ise sürücüyü 85 inçlik devasa bir artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (HUD), yapay zeka asistanlı multimedya sistemi ve spor koltuklar karşılıyor.

12 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde pilini sadece 12 ila 15 dakika gibi kısa bir sürede doldurabilen model, Continental imzalı çift odalı havalı süspansiyonlarıyla da maksimum konfor vadediyor.

Aracın 308 beygir güç üreten tek motorlu arkadan itişli versiyonu 755 kilometreye kadar menzil sağlarken, çift motorlu dört çeker versiyonu ise 705 kilometrelik menzil değeriyle sürücülere üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor.