Yeni oluşan buz adasının bazı noktalarda 150 metre kalınlığa ulaştığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu büyüklükteki buz kütlelerinin Kuzey Kutbu’nda Antarktika’ya kıyasla daha seyrek görüldüğünü ve yıllarca parçalanmadan kalabildiğini belirtiyor.

YILLARDIR KOPMASI BEKLENİYORDU

Bilim insanları Petermann Buzulu’nu 2019’dan bu yana uydu görüntüleriyle yakından takip ediyordu. Bu süreçte buzulun deniz üzerinde uzanan bölümünde giderek büyüyen çatlaklar tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-1 uydusundan alınan görüntülerde 3 Ağustos’ta çatlakların belirgin biçimde ilerlediği görüldü. Bir gün sonra dev buz kütlesi buzuldan tamamen ayrıldı.

Petermann, Grönland’da denizin üzerinde uzanan büyük buz dili bulunan sayılı buzullardan biri. Bu nedenle burada meydana gelen büyük kopmalar, buzulun gelecekte nasıl değişeceğini anlamak açısından bilim insanları tarafından yakından izleniyor.

İKİ DEV PARÇANIN DAHA KOPMASI BEKLENİYOR

Araştırmacılara göre kopmalar bununla sınırlı kalmayacak. Petermann Buzulu’ndaki çatlakların ilerlemesiyle yaklaşık 94 ve 84 kilometrekare büyüklüğünde iki parçanın daha ayrılması bekleniyor. Bu iki parça da koparsa, son olayla birlikte buzulun deniz üzerinde uzanan kısmından toplam 254 kilometrekarelik alan kopmuş olacak. Bu da yüzen buz tabakasının yaklaşık yüzde 22’sinin kaybedilmesi anlamına geliyor.

YILLARCA DENİZDE SÜRÜKLENEBİLİR

Kopan buz adası yalnızca bilimsel açıdan değil, deniz ulaşımı açısından da takip ediliyor. Bu büyüklükte ve kalınlıktaki buz parçaları okyanusta yıllarca sürüklenebiliyor. Zamanla daha küçük parçalara ayrılmaları ise gemiler ve açık denizdeki faaliyetler için risk oluşturuyor.

Kanada Buz Servisi bu nedenle yeni buz adasının hareketini izlemeye başladı. Araştırma ekibi de uydu görüntüleri, hava gözlemleri ve takip verileriyle parçanın hangi yönde ilerlediğini ve zaman içinde nasıl parçalandığını incelemeyi sürdürecek.